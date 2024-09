CDU gewinnt Wahl in Sachsen vor der AfD

Dresden: In Sachsen hat sich die CDU von Ministerpräsident Kretschmer als stärkste Kraft behauptet. Nach Auszählung aller Wahlkreise kommt sie auf 31,9 Prozent. Knapp dahinter liegt die AfD, die auf 30,6 Prozent zulegt. Das BSW erreicht 11,8 Prozent. Die SPD verliert einen halben Prozentpunkt und liegt bei 7,3. Die Grünen schaffen es mit 5,1 Prozent knapp ins Landesparlament. Die Linke und die FDP scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. Die Linke zieht aber dennoch in den Landtag ein - und zwar aufgrund von zwei Direktmandaten in Leipzig. Auch ein Direktkandidat der Freien Wähler sitzt künftig im Landtag. - Die Regierungsbildung wird auch in Sachsen schwierig. Für eine Neuauflage von Kretschmers derzeitiger Koalition aus CDU, Grünen und SPD reicht es nach dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlleiters nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 06:00 Uhr