CDU fordert Bundestagsdebatte über neue US-Raketen in Deutschland

Berlin: Die geplante Stationierung neuer weitreichender US-Raketen in Deutschland bleibt umstritten. Der CDU-Verteidigungspolitiker Wadephul verlangt eine Bundestags-Debatte über das Thema. Wadephul sagte der "Rheinischen Post", einen solch wichtigen Beschluss könne die Regierung nicht einfach per Pressekonferenz verkünden. Nach seiner Ansicht ist die ab 2026 geplante Stationierung aber richtig. Der CDU-Politiker sagte, die NATO reagiere damit auf eine bereits bestehende Bedrohung durch russische Raketen. Ähnlich hatte auch der frühere SPD-Chef Gabriel argumentiert. Die Bundesregierung und die USA hatten die Pläne am Rande des NATO-Gipfels im Juni verkündet. In der SPD-Fraktion gibt es Widerstand gegen das Vorhaben.

