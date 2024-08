CDU diskutiert über Zusammenarbeit mit Wagenknecht-Partei

Berlin: Knapp zwei Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen diskutieren CDU-Politiker über den Umgang mit der Wagenknecht-Partei BSW. Mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht könne man in keiner Weise zusammenarbeiten, sagte der frühere Generalsekretär Polenz dem "Tagesspiegel". Mit dem BSW könne man weder koalieren, noch sie dulden oder sich dulden lassen, so Polenz. Diese Frage könne man nicht einem Ortsverband überlassen. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte hingegen gesagt, ob Christdemokraten in den Ländern mit dem BSW koalieren, müsse vor Ort entschieden werden. Parteichef Merz will die Entscheidung den CDU-Landesverbänden überlassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 08:00 Uhr