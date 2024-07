CDU-Chef Merz verteidigt "Eurofighter"-Flug und befürwortet Jet-Lieferungen

Berlin: CDU-Chef Friedrich Merz hat seinen Mitflug in einem Eurofighter bei einem Luftwaffenbesuch verteidigt. Der Flug in dem zweisitzigen Bundeswehr-Jet hatte wegen der Kosten von über 100.000 Euro für Kritik gesorgt. Im ARD-Sommerinterview sagte Merz, als stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss habe er sich von der Einsatzfähigkeit der Luftwaffe über der Ostsee überzeugen wollen. Merz war nach dem Flug unter anderem Instinktlosigkeit und Selbstinszenierung vorgeworfen worden. Außerdem sprach sich Merz für dafür aus, der Ukraine Kampfjets zu liefern. In der ARD verwies Merz auf russische Raketenangriffe, die auf die ukrainische Infrastruktur zielen. Aus seiner Sicht können diese Attacken nicht vom Boden aus unter Kontrolle gebracht werden. Er hält es deshalb für richtig, dass andere Länder F-16-Jets versprochen haben. Die Deutschen sollten da nicht zurückstehen, so Merz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.07.2024 04:00 Uhr