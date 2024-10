CDU-Chef Merz unterstreicht auf CSU-Parteitag gutes Verhältnis zur Schwesterpartei

Augsburg: Beim CSU-Parteitag hat CDU-Chef Merz die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Schwesterparteien betont. Man habe zu einem neuen Miteinander gefunden, sagte der Kanzlerkandidat der Union vor den rund 700 Delegierten. Merz erklärte, dass dies auch eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Abschneiden bei der nächsten Bundestagswahl in knapp einem Jahr sei. Für den Wahlkampf forderte Merz - CDU und CSU - auf, sich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren und keinen "Koalitionswahlkampf" zu machen. Anders als Bayerns Ministerpräsident Söder wollte er ein Bündnis mit den Grünen nach der Wahl aber erneut nicht kategorisch ausschließen. Diese Haltung lehnt Söder entschieden ab. Für ihn sei definitiv klar, so der CSU-Chef in der Welt, mit den Grünen könne man nicht zusammenarbeiten.

