CDU-Chef Merz sieht Schnittmengen im FDP-Wirtschaftspapier

Berlin: CDU-Chef Merz sieht in dem Positionspapier von Finanzminister Lindner zur Wirtschaftspolitik erhebliche Schnittmengen mit den Forderungen seiner Partei. In seinem Newsletter schrieb Merz, die Vorschläge seien zum Teil wörtlich aus Anträgen übernommen worden, die die Unionsfraktion in den vergangenen beiden Jahren im Bundestag eingebracht habe. Sie gingen in die richtige Richtung. Die Koalitionspartner SPD und Grüne lehnen die Forderungen, die gestern an die Öffentlichkeit geraten waren, dagegen weitgehend ab und reagierten verärgert auf den Vorstoß. Die SPD-Vorsitzende Esken sagte bei einer Veranstaltung ihrer Partei in Hamburg wörtlich: "In der Koalition brennt gerade die Hütte."

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.11.2024 01:00 Uhr