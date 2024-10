CDU-Chef Merz schließt Koalition mit Grünen zum jetzigen Zeitpunkt aus

Augsburg: Auf dem CSU-Parteitag hat CDU-Chef Merz in seiner Rede eine Koalition mit den Grünen zum jetzigen Zeitpunkt zwar ausgeschlossen, aber anders als CSU-Chef Söder keine kategorische Absage erteilt. So wie die Grünen heute seien, so Merz, sei eine Zusammenarbeit mit ihnen nicht denkbar und nicht möglich. Er stellte aber klar, dass es keine Koalitionen mit der AfD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht geben kann. Der CDU-Chef kündigte außerdem erneut an, entschieden gegen "irreguläre Migration" vorgehen zu wollen. Menschen, die vor Krieg flüchteten, werde man aber weiter helfen, betonte er. CDU und CSU hatten sich im September auf Merz als gemeinsamen Kanzlerkandidat der Union verständigt. Auf dem Parteitag demonstrierten die beiden Parteichefs entsprechend Geschlossenheit.

