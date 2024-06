CDU-Chef Merz fordert Bundesregierung zu Kurskorrektur auf

Berlin: Der CDU-Vorsitzende Merz hat den Wahlausgang als "Desaster" für die Regierungsparteien bezeichnet. Es brauche eine Kurskorrektur, denn die Ampel schade dem Land, etwa in der Wirtschafts- und Migrationspolitik. Auch CSU-Chef Söder wertete das Europawahlergebnis als klares Votum gegen die amtierende Bundesregierung. Mit Blick auf das gute Abschneiden der AfD sprach Söder von einem harten Arbeitsauftrag. Grünen-Chef Nouripour und SPD-Parteichefin Esken zeigten sich bestürzt über das Wahlergebnis. Die bayerische SPD-Spitzenkandidatin, Noichl, sagte in der "Welt am Morgen" auf Bayern2, man erlebe nicht nur eine Niederlage der SPD, sondern der Demokratie insgesamt. Nach ihren Worten läuft derzeit ein Kampf zweier Lager in Europa und es gehe um die Frage, ob sich hier ein System ändert. Der AfD-Co-Vorsitzende Chrupalla sprach von einem historischen Ergebnis. Er erwartet baldige Verhandlungen darüber, welcher Fraktion die AfD im Europa-Parlament angehören wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2024 07:00 Uhr