CDU, BSW und SPD in Thüringen zeigen sich nach erster Sondierungsrunde zufrieden

Erfurt: In Thüringen haben CDU, BSW und SPD ihre ersten Sondierungsgespräche für eine Regierungsbildung positiv bewertet. Andreas Bühl von der CDU sprach von einer vertrauensvollen und konstruktiven Runde. Man werde am Mittwoch weiterverhandeln. Die Regierungsbildung nach der Landtagswahl n Thüringen am 1. September gilt als schwierig. Die AfD wurde stärkste Kraft, alle anderen Parteien haben eine Zusammenarbeit aber ausgeschlossen. Ein Bündnis von CDU, BSW und SPD hätte einen Sitz zu wenig für die Mehrheit und wäre auf Unterstützung der Linken angewiesen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2024 01:00 Uhr