CDU bekräftigt Forderungen nach härterer Gangart in Migrationspolitik

Berlin: Kurz vor dem heutigen Treffen zur Zukunft der Migrationspolitik hat die Union ihre Forderungen bekräftigt. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Frei sagte, die Politik müsse "die Kraft" haben, zu einer grundlegenden Wende zu kommen. Nach seinen Worten muss jeder zurückgewiesen werden, der in Deutschland um Asyl bittet, obwohl er den Antrag zuvor in einem anderen Land hätte stellen können. Frei zeigte sich überzeugt, dass Zurückweisungen unter bestimmten Voraussetzungen rechtlich möglich sind. Grünen-Chef Nouripour warnte indes vor zu großen Erwartungen an die heutigen Gespräche. Er sagte im Morgenmagazin, jede Idee sei willkommen, sie müsse aber machbar und rechtens sein. Am Nachmittag treffen sich Vertreter von Bundesregierung und Ländern mit Politikern der Union, um über eine härte Gangart in der Asylpolitik zu sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 11:00 Uhr