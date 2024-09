Caterina Valente ist im Alter von 93 Jahren gestorben

Lugano: Die Sängerin Caterina Valente ist tot. Wie ihr Pressesprecher am Nachmittag bekannt gab, starb Valente friedlich im Alter von 93 Jahren in ihrem Haus im schweizerischen Lugano. Sie feierte vor allem in der 50er und 60er Jahren Erfolge. In Deutschland hatte sie mehrere Nummer-1-Hits wie etwa "Ganz Paris träumt von der Liebe" und verkaufte Millionen Platten. Valentes musikalisches Repertoire umfasste aber nicht nur Schlager, sondern etwa auch Jazz und Bossa Nova.

