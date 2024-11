Castor-Transport erreicht ohne Probleme Zwischenlager Philippsburg

Philippsburg: Zum ersten Mal seit vier Jahren ist wieder ein Castor-Transport mit hochradioaktiven Abfällen aus dem Ausland durch Deutschland gefahren. Der Zug mit vier Castor-Behältern ist am frühen Abend am staatlichen Zwischenlager in Philippsburg bei Karlsruhe angekommen. Das teilte die zuständige Transport-Gesellschaft mit. Der Zug passierte die Strecke quer durch Frankreich über das Saarland zu seinem Ziel ohne Probleme, obwohl Atomkraftgegner schon vor Tagen Proteste angekündigt hatten. Bei dem Transport ging es um Abfälle, die nach der Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus deutschen Atomkraftwerken im französischen La Hague übrig geblieben waren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2024 00:00 Uhr