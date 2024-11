Caritas fordert zeitnah Vermittlungsausschuss zur Krankenhausreform

Berlin: Die Caritas fordert, dass sich Bundestag und Bundesrat schnell über strittige Punkte der Krankenhausreform einigen. Dazu solle in dieser Woche der Vermittlungsausschuss angerufen werden, sagte Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa. So könne die Reform noch vor der Neuwahl im Februar gelingen. Nach ihren Worten müssten sich neben dem Bundesrat auch CDU-Chef Merz und Gesundheitsminister Lauterbach gemeinsam diesem Ziel verpflichten. Die Union hatte am Wochenende angekündigt, die Krankenhausreform scheitern zu lassen, wenn der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anrufen sollte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2024 11:45 Uhr