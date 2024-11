"Candyman-Schauspieler Tony Todd ist tot

Los Angeles: US-Schauspieler Tony Todd, der den legendären Killer im Horrofilm "Candyman" spielte, ist tot. Er starb im Alter von 69 Jahren in seinem Haus bei Los Angeles, wie sein Management mehreren US-Medien bestätigte. Todd war in mehr als 240 Film- und Fernsehrollen zu sehen, etwa in Serien wie "MacGyver", der Filmreihe "Final Destination" oder im Oscar-prämierten Vietnamkriegsklassiker "Platoon".

