Campbells Hilfsorganisation soll Spenden veruntreut haben

London: Die Hilfsorganisation "Fashion for Relief" von Naomi Campbell soll Spendengeld in großem Ausmaß veruntreut haben. Wie eine britische Aufsichtsbehörde ermittelt hat, wurden bis 2020 in fünf Jahren rund 5,4 Millionen Euro eingenommen. Nur etwa ein Zehntel davon floss in wohltätige Zwecke; der Rest wurde offenbar für Hotelaufenthalte, Spa-Behandlungen für Mitarbeiter und Luxusgüter ausgegeben. Naomi Campbell darf nun fünf Jahre lang keine Hilfsorganisation mehr leiten; das Model sagte, sie habe die Ausgaben von "Fashion for Relief" nicht überwacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 07:00 Uhr