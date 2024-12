BVB kassiert in der Fußball-Champions-League Heimniederlage gegen Barcelona

Zum Fußball: Borussia Dortmund hat am Abend die erste Heimniederlage in der Champions League seit drei Jahren kassiert. Die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin verlor mit 2:3 gegen den FC Barcelona. Damit ist die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale in Gefahr. Der VfB Stuttgart gewann mit 5:1 gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern - und feierte damit den ersten Champions-League-Heimsieg seit fast 15 Jahren.

