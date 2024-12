Buschmann sieht bei FDP nicht Hauptschuld für Ampelbruch

Berlin: Der Generalsekretär der FDP, Buschmann, sieht bei seiner Partei weiter keine Hauptschuld am Bruch der Ampel-Koalition. Buschmann sagte der "Augsburger Allgemeinen", das Bündnis sei an einem Grundsatzkonflikt in der Wirtschafts- und Finanzpolitik gescheitert und nicht am Unwillen der Freien Demokraten. Letztlich sei es der Bundeskanzler gewesen, der mit der Entlassung seines Finanzministers Lindner die Zusammenarbeit von SPD, Grünen und FDP beendet habe. Indirekt übte Buschmann Kritik an Bundesverkehrsminister Wissing, der seinen Posten weiter ausführt und dafür extra die FDP verlassen hat. Dies sei für ihn als Bundesjustizminister nicht in Frage gekommen, denn ohne seine Partei wäre er dann nur noch ein Erfüllungsgehilfe des Bundeskanzlers gewesen, so Buschmann.

