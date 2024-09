Bundesweite interkulturelle Woche in Saarbrücken gestartet

Saarbrücken: Mit einem Freiluftgottesdienst ist in der saarländischen Landeshauptstadt die bundesweite interkulturelle Woche eröffnet worden. Bei der Initiative der christlichen Kirchen, die von Kommunen, Gewerkschaften und Bildungsträgern mitgetragen wird, soll der Dialog zwischen Kutluren und Nationen gefördert werden. Laut den Initiatoren sind in rund 700 Städten in ganz Deutschland tausende Veranstaltungen geplant. Das Motto der Aktion heuer lautet "Neue Räume".

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2024 02:00 Uhr