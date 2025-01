Bundesweite Demonstrationen nach Unionsantrag zur Migration

Berlin: In mehreren deutschen Städten hat es am Abend Proteste gegen die Union und Kooperationen mit der AfD gegeben. In Berlin kamen nach Polizeiangaben mindestens 6000 Menschen vor der Parteizentrale der CDU zusammen. Unter anderem in Freiburg, Hannover und Dresden versammelten sich ebenfalls mehrere tausend Demonstrierende. In Bayern gingen vor allem in München und in Nürnberg Meschen auf die Straße. Vor der CSU-Parteizentrale in der bayerischen Landeshauptstadt demonstrierten nach Polizeiangaben rund 7.000 Teilnehmende. Zu der Kundgebung hatte das Bündnis "München ist bunt" unter dem Motto "Sei die Brandmauer!" aufgerufen. In der Nürnberger Innenstadt kamen mehr als 2.000 Menschen zusammen. Hintergrund ist der Antrag zur Migrationspolitik, den die Union auch mit Stimmen der AfD durch den Bundestag gebracht hatte. Heute steht ein Gesetzentwurf der Union zur Abstimmung, der unter anderem strengere Regeln beim Familiennachzug vorsieht. Er könnte ebenfalls mit Stimmen der AfD angenommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2025 01:00 Uhr