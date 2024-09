Bundesweit gibt es Störungen bei Kartenzahlungen

Berlin: Aktuell gibt es bundesweit Störungen mit Bezahlkarten. Das bestätigte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Betroffen sind laut einem Sprecher der Deutschen Kreditwirtschaft Debit-, Kredit- und Girokarten verschiedener Institute. Grund für die Störungen seien Probleme bei einem IT-Dienstleister. Es handelt sich demnach um die Firma First Data, die zum US-Konzern Fiserv gehört. Laut einem Sprecher des Unternehmens wird mit Hochdruck an der Behebung der Störung gearbeitet. Nicht betroffen sind demnach Geldautomaten der Banken und Sparkassen.

