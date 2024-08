Bundeswehreinsatz in Niger in Westafrika ist beendet

Wunstorf: Die Bundeswehr hat ihren Einsatz in Niger in Westafrika nach acht Jahren beendet. Ein Militärflugzeug mit 60 deutschen Soldaten ist gestern Abend in Wunstorf in Niedersachsen gelandet. Der Stützpunkt in der nigrischen Hauptstadt Niamey diente als logistisches Drehkreuz für den UN-Friedenseinsatz in Mali, der Ende 2023 beendet worden war. Niger galt lange als letzter Partner Europas und der USA in der Sahelzone, bis dort vor einem Jahr das Militär die Macht ergriff. Die Bundesregierung hatte im Juli angekündigt, die letzte Basis der Bundeswehr in Westafrika aufzugeben.

