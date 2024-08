Bundeswehr verschärft Kontrollen an ihren Kasernen

Berlin: Nach mehreren Zwischenfällen verschärft die Bundeswehr die Kontrollen an den Kasernen. Laut Verteidigungsministeriums sollen Zaunanlagen häufiger überprüft und mehr Streifen losgeschickt werden. Soldaten wurden sensibilisiert, um unbefugte Personen besser zu erkennen. Damit reagiert die Bundeswehr auf die jüngsten Vorfälle: Eine Sprecherin bestätigte einen Bericht des "Spiegel" wonach vergangene Woche zwei Männer über den Zaun des Marinestützpunktes in Wilhelmshaven geklettert waren. Der "Spiegel" hatte berichtet, dass es sich um zwei Seeleute handelt, die auf einem Schiff in der Nähe gearbeitet hätten und sich deutsche Kriegsschiffe ansehen wollten. Zuletzt waren an Bundeswehr-Standorten mögliche Sabotage-Akte vermutet worden. Die Verdachtsfälle haben sich aber nicht bestätigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 16:00 Uhr