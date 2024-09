Bundeswehr stellt mit Scholz und Pistorius Luftabwehrsystem Iris-T SLM in Dienst

Ahrensburg: Die Bundeswehr stellt am frühen Nachmittag in der Nähe der schleswig-holsteinischen Stadt ihr erstes Luftverteidigungssystem Iris-T SML in Dienst. Bei der feierlichen Eröffnung werden auch Kanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius eine Rede halten. Das Waffensystem des deutschen Herstellers Diehl Defense soll Teil der von Scholz ins Leben gerufenen europäischen Luftabwehr-Initiative werden. Es kann Flugobjekte in einer Entfernung von bis zu 40 Kilometern bekämpfen. Die Bundeswehr hat sechs solche Systeme bestellt. Auch die Ukraine hat bereits vier solcher Systeme zur Verteidigung gegen russische Luftangriffe erhalten. Im Anschluss empfängt Pistorius am Abend den ukrainischen Verteidigungsminister Umerow zu dessen Antrittsbesuch in Berlin. Bei einem Gespräch soll es auch um die deutsche-ukrainische Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Verteidigung gehen sowie um die Verstärkung der ukrainischen Luftwaffe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2024 06:00 Uhr