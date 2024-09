Bundeswehr startet Evakuierung von Botschaftspersonal aus Beirut

Berlin: Die Bundesregierung schickt einen Airbus der Bundeswehr in den Libanon, um Deutsche aus der Krisenregion auszufliegen. Das hat das Außenministerium am späten Nachmittag mitgeteilt. Wegen der anhaltenden Kämpfe zwischen der Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee wurde die Krisenstufe für die Auslandsvertretungen in Beirut, Ramallah und Tel Aviv noch einmal angehoben. Die Botschaften sollen zwar besetzt bleiben - Familienangehörige und nicht dringend benötigte Mitarbeiter würden jedoch ausgeflogen, hieß es. Das Flugzeug der Luftwaffe soll die Ausreise aus dem Libanon unterstützen. Gedacht ist es laut Auswärtigem Amt vor allem für Bundesbürger mit medizinischen Problemen. Eine Evakuierung aller Deutschen aus dem Libanon - derzeit sollen es etwa 1.800 sein - sei derzeit noch nicht nötig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2024 17:00 Uhr