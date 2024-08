Bundeswehr ordnet erhöhte Wachsamkeit an

Berlin: Nach den jüngsten Zwischenfällen an verschiedenen Standorten erhöht die Bundeswehr die Sicherheitsvorkehrungen für die Kasernen. Wie es aus dem Verteidigungsministerium heißt, hat der Generalinspekteur bundesweit erhöhte Wachsamkeit angeordnet. Das bedeutet, dass an den Zäunen um die Kasernen häufiger eine Streife vorbeiläuft. Ziel sei es, schneller zu entdecken, wenn die Absperrungen zum Beispiel beschädigt sind. Außerdem sollen unbekannte Personen durch ziviles Wachpersonal häufiger kontrolliert werden. Soldatinnen und Soldaten sollen darüber hinaus besonders wachsam sein und Verdachtsfälle sofort melden. Die Sicherheitsstufe für die Kasernen bleibt allerdings bei Alpha. Das ist die niedrigste von insgesamt vier. Zuletzt waren an Bundeswehr-Standorten mögliche Sabotage-Akte vermutet worden. Die Verdachtsfälle haben sich aber nicht bestätigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.08.2024 10:45 Uhr