Bundeswehr-Maschine holt Botschaftspersonal aus Beirut

Berlin: Angesichts der sich verschärfenden Lage im Libanon hat die Luftwaffe Botschaftspersonal ausgeflogen. Am späten Abend landete eine Bundeswehrmaschine aus Beirut in Berlin. Nach Angaben des Auswärtigen Amts waren rund 110 Passagiere an Bord. Ausgeflogen wurden im Rahmen der sogenannten diplomatischen Abholung entsandte Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Beirut, deren Familienangehörige sowie Mitarbeiter deutscher Mittlerorganisationen.

