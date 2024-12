Bundeswehr entlässt 62 Soldaten wegen Rechtsextremismus

Berlin: Die Bundeswehr hat im vergangenen Jahr 62 Soldatinnen und Soldaten wegen rechtsextremistischer Bestrebungen entlassen. Das zeigt eine Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Gruppe im Bundestag. Das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet darüber. Demnach wurden in derselben Zeit außerdem 94 Bewerberinnen und Bewerber schon während des Auswahlverfahrens abgelehnt - wegen Zweifeln an der Verfassungstreue. In einer Tabelle listet das Ministerium außerdem 205 Meldungen zu rechtsextremistischen, rassistischen oder antisemitischen Vorfällen auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2024 07:00 Uhr