Bundesverkehrsminister Wissing verteidigt die Ampelkoalition

Berlin: In der Diskussion um die Zukunft der Ampelkoalition hat sich Bundesverkehrsminister Wissing für einen Verbleib der FDP in der Regierung ausgesprochen. Die Koalition vor Ablauf der Legislatur aufzulösen bezeichnete er als respektlos vor dem Souverän. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt Wissing, es seien die Bürger, die über die Möglichkeiten der Mehrheitsbildung entscheiden würden, nicht Politiker oder Parteitage. Gerade die aktuelle politische Situation erfordere von den demokratischen Parteien, sich nicht nur darüber zu definieren, welche Positionen der anderen sie ablehnten, so Wissing. Sein Parteifreund und Bundesfinanzminister Lindner hatte zuletzt eine Richtungsentscheidung für Deutschland angemahnt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2024 14:00 Uhr