Bundesumweltministerin Lemke wird beim Weltklimagipfel erwartet

Baku: Bei der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan werden heute Enwürfe für eine Abschlusserklärung erwartet. Ein Tag vor dem geplanten Ende des knapp zweiwöchigen Treffens sind die Fronten verhärtet. Entwicklungsstaaten fordern von den Industrieländern mehr Unterstützung im Kampf gegen die Erderwärmung und deren Folgen. Bundesumweltministerin Lemke will heute in Baku auf die Rolle von Natur- und Artenschutz in der Klimakrise aufmerksam machen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2024 05:00 Uhr