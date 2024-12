Bundestags-Abgeordnete werden zum Magdeburger Anschlag informiert

Berlin: Abgeordnete des Bundestags lassen sich heute zum Stand der Ermittlungen beim Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt informieren. Am Vormittag hat das Parlamentarische Kontrollgremium getagt. Es hat die Aufsicht über die deutschen Geheimdienste und will vor allem klären, warum ausländische Warnungen vor dem Tatverdächtigen nicht verfolgt wurden. So soll es zum Beispiel mehrere Hinweise aus Saudi-Arabien gegeben haben. Im Innenausschuss wird es ab 13 Uhr unter anderem darum gehen, warum die vorliegenden Informationen nicht alle zuständigen Behörden erreicht haben. Daneben wollen die Abgeordneten wissen, wie es zu den bisher aufgedeckten Lücken im Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes kommen konnte.

