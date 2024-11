Bundestag streitet über Verantwortung für Ampel-Aus

Berlin: CDU und CSU machen Bundeskanzler Scholz für das Ende der Ampel-Regierung verantwortlich. In einer Aktuellen Stunde im Bundestag sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, der - so wörtlich - Bankrott der Ampel sei ein Bankrott für Olaf Scholz. Der Kanzler habe versucht, FDP-Chef Lindner zum Sündenbock zu machen, sei aber in Wirklichkeit selbst verantwortlich. Der Fraktions-Geschäftsführer der AfD, Baumann, forderte Scholz auf, den Weg für sofortige Neuwahlen freizumachen. Die SPD verteidigt den Zeitplan des Kanzlers. Fraktionsvize Wiese sagte, eine Neuwahl müsse ordentlich vorbereitet werden. Ein überstürzter Termin mit Wahlkampf in der Weihnachtszeit werde dem nicht gerecht.

