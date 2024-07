Bundestag stimmt für beschleunigten Ausbau des Stromnetzes

Berlin: Der Bundestag hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause dem beschleunigten Ausbau des Stromnetzes und der Offshore-Windenergie zugestimmt. Das Gesetz sieht vor, dass die Errichtung von Stromleitungen von Windparks auf hoher See unter anderem nach Bayern beschleunigt werden kann. So hat etwa die Verlegung per Erdkabel keinen Vorrang mehr. Die Opposition hat den Gesetzentwurf geschlossen abgelehnt und als zu teuer sowie zu wenig durchdacht kritisiert. Später geht es im Bundestag um so genannte Gehsteigbelästigung vor Schwangeren-Beratungsstellen und Arztpraxen. Die Abgeordneten stimmen über höhere Bußgelder für Abtreibungsgegner ab, die Schwangeren auflauern oder sie belästigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 11:00 Uhr