Bundestag erleichtert Installation von Balkon-Kraftwerken

Berlin: Die Installation sogenannter Balkon-Kraftwerke wird erleichtert. Der Bundestag hat am Abend ein Gesetz beschlossen, das diese Anlagen privilegiert. Das heißt, dass Vermieter oder Hausgemeinschaften Solaranlagen nicht mehr ohne Begründung verhindern können. Nur in Ausnahmefällen können sie untersagt werden, zum Beispiel in Häusern, die unter Denkmalschutz stehen. Durch die Anlage am Balkon können Haushalte ihre Stromrechnung senken. Ein neuer Zähler muss für die Kleinkraftwerke nicht eingebaut werden. Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft sind schon mehr als 550.000 Balkon-Kraftwerke in Betrieb.

