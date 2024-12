Bundestag debattiert über Taurus und Gewalt an Frauen

Berlin: Der Bundestag ist sich über alle Fraktionen hinweg einig, dass von Gewalt betroffene Frauen mehr Hilfe brauchen. Familienministerin Paus will mehr Prävention und einen Rechtsanspruch auf einen kostenfreien und niedrigschwelligen Zugang zu Schutz und Beratung für Betroffene. Die Länder sollen verpflichtet werden, die dafür notwendigen Angebote bereitzustellen. Die Union, die FDP und die Linken reichten am Vormittag eigene Anträge zu dem Thema ein. Alle werden nun im Familienausschuss weiterdiskutiert. Einen harten Schlagabtausch rief ein Antrag der FDP hervor, der Ukraine die weit reichenden Taurus-Marschflugkörper zu liefern. Fraktionschef Dürr warf Bundeskanzler Scholz vor, der Ukraine aus parteitaktischen Gründen nicht das zu liefern, was sie wirklich brauche. Der SPD-Abgeordnete Stegner sagte, seine Fraktion lehne die Lieferung ab, weil sie keine Eskalation des Krieges wolle. Eine Abstimmung gab es dazu nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 16:00 Uhr