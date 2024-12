Bundestag debattiert über neue Organspende-Regeln

Berlin: Der Bundestag hat erneut über eine Neuregelung bei Organspenden diskutiert. Der fraktionsübergreifende Gesetzentwurf sieht die so genannte Widerspruchsregelung vor. Demnach wäre jede und jeder automatisch Organspender, außer man widerspricht. In der Debatte warb die SPD-Abgeordnete Dittmar als Mit-Initiatorin für einen Paradigmenwechsel, damit Todkranke eine Überlebenschance erhielten. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann von der CDU nannte die Widerspruchslösung auch eine Frage der Solidarität, die zügig entschieden werden solle. Dagegen führte die FDP-Angeordnete Lütke das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper an. Es gebe viele mildere Mittel, um die Zahl der Organspenden zu erhöhen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2024 19:45 Uhr