Bundestag debattiert über Maßnahmen gegen Ärztemangel

Berlin: Im Bundestag ist heute erstmals über die von Bundesgesundheitsminister Lauterbach geplante Reform der ambulanten Versorgung debattiert worden. Der SPD-Politiker erhofft sich dadurch vor allem eine Entlastung der Hausärztinnen und Hausärzte. Deren Leistungen sollen daher künftig nicht mehr budgetiert werden, Lauterbach will also die Verdienstobergrenze abschaffen. Außerdem sind Pauschalen für besondere hausärztliche Leistungen wie Hausbesuche oder Notdienste geplant. Andere geplante Änderungen wurden aus der Gesetzesvorlage gestrichen, etwa die vom Minister angestrebten Gesundheitskioske. Sie sollten die Versorgung der Menschen in strukturschwachen Regionen sichern. Kritiker werfen dem Gesundheitsminister vor, sein Entwurf sei zu teuer und werde auch die kritische Versorgungslage auf dem Land nicht entschärfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2024 15:00 Uhr