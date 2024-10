Bundestag debattiert über Kampf gegen Kindesmissbrauch

Berlin: Die Bundesregierung will im Kampf gegen Kindesmissbrauch die staatlichen Strukturen stärken. Über einen entsprechenden Gesetzentwurf hat der Bundestag heute in erster Lesung beraten. Menschen, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erfahren haben, sollen demnach künftig mehr Hilfe bekommen, um das Erlittene besser aufarbeiten zu können. Zudem soll die Forschung zum Thema ausgebaut und ein Beauftragter oder eine Beauftragte des Bundes per Gesetz dauerhaft eingesetzt und vom Bundestag gewählt werden. Derzeit hat dieses Amt Kerstin Claus aus Bayern inne, die sich seit langem gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen engagiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 15:00 Uhr