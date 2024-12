Bundestag debattiert kontrovers über Liefreung von Taurus-Marschflugkörpern

Berlin: FDP-Fraktionschef Dürr hat sich im Bundestag für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ausgesprochen. Kanzler Scholz warf er vor, sein Zögern und Zaudern in dieser Frage als Besonnenheit zu verkaufen. Indem Scholz vor einer Eskalation des Krieges warne, bediene er das Narrativ von Russlands Präsident Putin, dass Waffenlieferungen an die Ukraine einen Atomkrieg provozieren könnten. Zustimmung kam vom CDU-Abgeordneten Wadephul. Er nannte das Nein des Kanzlers zum Taurus einen historischen Fehler. Der SPD-Abgeordnete Stegner entgegnete, Deutschland sei nach den USA der größte militärische Unterstützer der Ukraine. Den Taurus aber dürfe man nicht liefern, weil damit eine Eskalation des Krieges drohe. Der Kanzler sorge dafür, dass Deutschland und die NATO keine Kriegsteilnehmer würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2024 14:00 Uhr