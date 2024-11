Bundestag beschließt Resolution gegen Antisemitismus

Berlin: Der Bundestag hat am Vormittag eine Resolution gegen Judenfeindlichkeit beschlossen. Das Parlament verabschiedete das Papier mit den Stimmen von Union, SPD, Grünen, FDP und AfD. Es trägt den Titel: "Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken." In der Resolution nennt es der Bundestag "zutiefst beunruhigend", dass antisemitische Einstellungen und Taten nach dem Hamas-Überfall auf Israel vor einem Jahr erheblich zugenommen haben. Unter anderem sollen Schulen und Unis gegen antisemitische Vorfälle vorgehen - bis hin zum Ausschluss vom Unterricht beziehungsweise Studium.

