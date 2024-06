Bundestag beschließt Reform des Postgesetzes

Berlin: Der Bundestag hat die Reform des Postgesetzes beschlossen. Künftig müssen 95 Prozent der Briefe erst nach drei Werktagen ankommen. Bisher sind es zwei Werktage. Dadurch kann der Staatskonzern auf Inlandsflüge verzichten und CO2 einsparen. Für Verbraucher bedeutet das allerdings längere Wartezeiten. Zudem sollen Subunternehmer in der Paketbranche besser überprüft werden, um Schwarzarbeit zu verhindern. Pakete über 20 Kilo sollen in der Regel nur noch von zwei Zustellern geliefert werden. Wenn der Bundesrat zustimmt, tritt das Gesetz Anfang kommenden Jahres in Kraft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2024 14:00 Uhr