Bundestag beschließt Gesetz für bessere Qualität an deutschen Kitas

Berlin: Der Bundestag hat am späten Abend ein Gesetz beschlossen, das die Qualität in den deutschen Kitas verbessern soll. Um das Betreuungsangebot zu stärken und mehr Stellen für Erzieherinnen zu schaffen, will der Bund den Ländern auch in den kommenden zwei Jahren jeweils rund zwei Milliarden Euro überweisen. Vor allem in den alten Bundesländern fehlen Fachkräfte: Bis 2030 droht nach Berechnungen der TU Dortmund eine Personallücke von bis zu 90.000 Erziehern. Anders als bisher sollen die Länder die Mittel vom Bund künftig nicht mehr dazu nutzen dürfen, die Kita-Gebühren zu senken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 07:00 Uhr