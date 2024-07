Bundestag beschließt Entlastungspaket für Bauern

Berlin: Der Bundestag hat Entlastungen für Landwirte beschlossen. Dazu gehören unter anderem steuerliche Erleichterungen bei schwankenden Gewinnen. Und die Stellung der Bauern in der Lieferkette bis zu den Supermärkten soll gestärkt werden. Beschlossen wurden außerdem neue Anreize für Betriebe mit mehr biologischer Vielfalt. Die Ampel-Koalition hatte den Bauern das Gesetzespaket schon im Winter zugesichert. Agrarminister Özdemir sagte, das Versprechen an die Branche werde jetzt umgesetzt: Bürokratieabbau und Artenschutz würden gefördert. Kritik kam von der Opposition. Der CDU-Agrarexperte Färber sagte, die steuerlichen Entlastungen seien geringer als die Mehrbelastungen. Das Gesetzespaket kommt voraussichtlich Ende September in den Bundesrat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2024 14:00 Uhr