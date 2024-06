Bundestag befasst sich mit Krankenhausreform

Berlin: Die umstrittene Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Lauterbach steht heute im Bundestag zur ersten Lesung an. Kern des Gesetzes ist ein neues Vergütungssystem, mit dem Lauterbach den wirtschaftlichen Druck von den Kliniken nehmen will. Zudem ist ein sogenannter Transformationsfonds mit einem Volumen von 50 Milliarden Euro geplant, mit dem in den kommenden zehn Jahren der Umbau der Krankenhauslandschaft finanziert werden soll. Die Novelle von Minister Lauterbach gilt als umstritten. Etliche Länder, darunter Bayern, kritisieren, dass dadurch die Kliniken in ihrem Bestand gefährdet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 07:00 Uhr