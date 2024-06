Bundesregierung will weitere Migrationsabkommen schließen

Berlin: Die Bundesregierung will mit weiteren Ländern Migrationsabkommen schließen. Dabei geht es zum einen um die Rücknahme von Geflüchteten, zum anderen um eine erleichterte Einreise für Fach- und Arbeitskräfte. Innenministerin Faeser sagte dem "Handelsblatt", in Kürze werde man entsprechende Abkommen mit Moldau und Kenia schließen; auch mit Usbekistan, Kirgisistan und den Philippinen sei man im Gespräch. Laut Faeser sind Migrationsabkommen ein entscheidender Schlüssel, um Arbeits- und Fachkräfte nach Deutschland zu holen - aber auch um Menschen ohne Bleiberecht schneller in ihre Heimatländer zurückschicken zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 10:00 Uhr