Bundesregierung will stärker gegen Scheinvaterschaften vorgehen

Berlin: Die Ampel-Koalition will stärker gegen sogenannte Scheinvaterschaften vorgehen: Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Bundeskabinett beschlossen. Bei Scheinvaterschaften erkennen deutsche Männer - teilweise gegen Geld - Vaterschaften an, mit denen sie nichts zu tun haben. Dadurch können Kind und Mutter sowie gegebenenfalls Geschwister die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Verbunden ist damit auch ein Anspruch auf Sozialleistungen. Innenministerin Faeser und Justizminister Buschmann wollen mit ihrem Gesetzentwurf nun ein verschärftes Prüfverfahren einführen, in das die Ausländerbehörden einbezogen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.06.2024 12:45 Uhr