Berlin: Die Bundesregierung will mehr für Fußgänger tun. Eine entsprechende Strategie hat sich das Verkehrsministerium vorgenommen, die Rheinische Post berichtet darüber. Demnach sollen breitere und hindernisfreie Gehwege her. Damit soll das Zufußgehen attraktiver aber auch sicherer werden. In der Strategie heißt es, kein Verkehrsmittel benötige so wenig Platz und Energie wie der Fußverkehr - und es werde praktisch kein CO2 in die Luft geblasen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 10.07.2024 10:00 Uhr