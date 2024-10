Bundesregierung warnt vor "sehr ernster" Terrorgefahr in Deutschland

Berlin: Nach der Vereitelung eines möglichen Anschlags auf die israelische Botschaft in Berlin warnt die Bundesregierung vor einer "sehr ernsten" Terrorgefahr in Deutschland. Justizminister Buschmann erklärte, man werde weiterhin "alles daran setzen, dass die gefährlichen Pläne der Israel-Hasser und Antisemiten nicht aufgehen". Innenministerin Faeser betonte die Bedeutung des bereits massiven Schutzes israelischer und jüdischer Einrichtungen. Mit Blick auf die Bedrohungslage durch islamistische, antisemitische und israelfeindliche Gewalt seien die Sicherheitskräfte höchst wachsam. Gestern Abend war ein Libyer in Bernau bei Berlin festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, einen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft geplant zu haben. Bei dem Mann handelt es sich nach Medien-Informationen um einen Libyer, der vor knapp zwei Jahren nach Deutschland eingereist ist und dessen Asylantrag abgelehnt worden war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 18:00 Uhr