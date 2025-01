Bundesregierung und Opposition werfen sich Versagen in der Migrationspolitik vor

Berlin: Im Bundestag liefern sich Regierung und Opposition zur Stunde einen heftigen Schlagabtausch über das umstrittene Gesetz zur Verschärfung der Migrationspolitik. Nach einer mehrstündigen Beratungspause wurde die Diskussion wieder aufgenommen. Unions-Kanzlerkandidat Merz verteidigte sein umstrittenes Gesetz und warf der Regierung vor, nicht kompromissfähig zu sein. Man reiche der AfD nicht die Hand, so Merz, man wolle sie bekämpfen. SPD-Fraktionschef Mützenich warf der Union vor, einen schweren politischen Fehler zu begehen. Außenministerin Baerbock sagte, manchmal sei die Zeit umzukehren und Fehler zu korrigieren. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr kündigte an, dass seine Partei dem Gesetz heute zustimmen wird. Die Liberalen hatten die Vorlage ursprünglich an den Innenausschuss zurücküberwiesen und sich für einen Kompromiss eingesetzt. Das sei aber mit SPD und Grünen nicht möglich, so Dürr. Unionsfraktionschef Merz steht unter massivem Druck, weil er für den Gesetzentwurf heute auch die Unterstützung der AfD in Kauf nehmen will. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus nicht mehr ihre Familie nachholen dürfen.

