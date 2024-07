Bundesregierung sieht hinter weltweitem IT-Chaos keine Hackerattacke

Berlin: Die weltweiten IT-Probleme gehen nach Einschätzung der Bundesregierung nicht auf eine Hackerattacke zurück. Ursache für die Störungen sei offenbar ein fehlerhaftes Update der IT-Sicherheitsfirma "Crowdstrike", so ein Sprecher des Innenministeriums. Die Software werde von zahlreichen weiteren IT-Diensten genutzt, die in der Folge ausfallen. Betroffen davon ist unter anderem Microsoft. Durch die IT-Panne wurden in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, den USA und vielen anderen Ländern unter anderem Behörden, Airlines, Unternehmen und Fernsehsender teilweise lahmgelegt. Der Berliner Flughafen war ausgerechnet zu Beginn der Ferienzeit vorübergehend komplett dicht. Auch in Hamburg war der Flugverkehr massiv gestört. Die Londoner Börse konnte ihren Handel erst verspätet aufnehmen. Auch in Kliniken gibt es Probleme.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.07.2024 12:15 Uhr