Bundesregierung präsentiert ersten Gleichwertigkeitsbericht

Berlin: Die Bundesregierung stellt heute ihren ersten sogenannten Gleichwertigkeitsbericht vor. Dafür wurden Unterschiede bei den Lebensverhältnissen in Stadt und Land, verschiedenen Regionen, strukturschwachen und starken Gebieten untersucht. Befragt wurden Menschen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten sowie Daten ausgewertet. Mehr als acht von zehn Befragten empfinden es als sehr oder eher schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden - besonders in Großstädten, wie der Tagesspiegel vorab berichtet. Demnach wurden Verkehrsanbindungen und Mobilitätsangebote im Bundesschnitt von weniger als der Hälfte der Befragten als gut beurteilt. Der Report soll auch aufzeigen, wie die Förderprogramme der Regierung wirken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.07.2024 04:00 Uhr